Сократите дробь у²+2у+1\ 2у+2
Математика
Сократите дробь у²+2у+1\ 2у+2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y2+2y+1=(y+1)^2 2y+2=2(y+1) дробь равна (y+1)/2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Точка C середина отрезка AB точка D середина отрезка AC BD равна 15 сантиметров Найдите длину отрезка AC
Русский язык
Образуй от глаголов в неопределенной форме второе лицо единственного числа настоящего и будущего времени запретить встречать встретить запрещать за...
Математика
Вставь такие пропущенные названия единиц, что бы равенства стали верными. 1...=10.... 1.....= 60..... 1.....=100....