Образуй от глаголов в неопределенной форме второе лицо единственного числа настоящего и будущего времени запретить встречать встретить запрещать запретить увеличивать

Русский язык
Образуй от глаголов в неопределенной форме второе лицо единственного числа настоящего и будущего времени запретить встречать встретить запрещать запретить увеличивать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запрещаешь, запрети  встречаешь, встретишь
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