Вставь такие пропущенные названия единиц, что бы равенства стали верными. 1...=10.... 1.....= 60..... 1.....=100....
Математика
Вставь такие пропущенные названия единиц, что бы равенства стали верными. 1...=10.... 1.....= 60..... 1.....=100....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1см=10мм 1м=100см 1час=60 мин
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