1. На горизонтальном участке пути автомобиль ехал со скоростью 72 км/ч в течение 10 м??н, а затем проехал подъем со скоростью 36 км/ч за 20 мин. Чему равна средняя скорость на всем пути? 2. Автомобиль проехал 10 секунд со скор...

Физика

1. На горизонтальном участке пути автомобиль ехал со скоростью 72 км/ч в течение 10 м??н, а затем проехал подъем со скоростью 36 км/ч за 20 мин. Чему равна средняя скорость на всем пути? 2. Автомобиль проехал 10 секунд со скоростью 10 м/с, а затем ехал еще 2 минуты со скоростью 20 м/c. Определить среднюю скорость автомобиля. 3. По графику определить, какой путь прокатился мячик (1) и капля дождя по стеклу (2) за 2 с и каковы их скорости движения

Автор: Гость