1. На горизонтальном участке пути автомобиль ехал со скоростью 72 км/ч в течение 10 м??н, а затем проехал подъем со скоростью 36 км/ч за 20 мин. Чему равна средняя скорость на всем пути? 2. Автомобиль проехал 10 секунд со скор...
Физика
1. На горизонтальном участке пути автомобиль ехал со скоростью 72 км/ч в течение 10 м??н, а затем проехал подъем со скоростью 36 км/ч за 20 мин. Чему равна средняя скорость на всем пути? 2. Автомобиль проехал 10 секунд со скоростью 10 м/с, а затем ехал еще 2 минуты со скоростью 20 м/c. Определить среднюю скорость автомобиля. 3. По графику определить, какой путь прокатился мячик (1) и капля дождя по стеклу (2) за 2 с и каковы их скорости движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T1 = 20 мин Vср = (S1+ S2) / t1 + t2 V1 = 36 км/ч S1 = 36*1/60 км/мин * 20 мин = 12 км t2 = 10 мин S2 = 72*1/60 км/мин*10 мин = 12 км V2 =72км/ч Vср = (12 + 12) км/ (20+10) мин = 24 км/ 0,5ч = 48 км/ч
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