Чем различаются между собой понятия человек индивидуальность личность ?
Обществознание
Чем различаются между собой понятия человек индивидуальность личность ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек является социально-биологическим существом. Это обобщающее понятие, совмещающее в себе все качества и характеристики людей. Индивидуальность - это отличие, совокупность характеристик (цвет волос, кожи, глаз, рос, вес, способности и т.д.), отличающих одного человека от другого. Личность - определенный человек, который выполняет данную ему социальную роль, является субъектом какой-либо сознательной деятельности.
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