До пишите предложения. В глубокой древности Землю считали......... . Теперь никто не с??мневается в............ её формы. Однако Земля не идеальный............ . Она приплюснута у............. . Уменьшенной моделью Земли являет...
Окружающий мир
До пишите предложения. В глубокой древности Землю считали......... . Теперь никто не с??мневается в............ её формы. Однако Земля не идеальный............ . Она приплюснута у............. . Уменьшенной моделью Земли является........ .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плоской. шарообразности. шар. краёв глобус
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