До пишите предложения. В глубокой древности Землю считали......... . Теперь никто не с??мневается в............ её формы. Однако Земля не идеальный............ . Она приплюснута у............. . Уменьшенной моделью Земли являет...

Окружающий мир

До пишите предложения. В глубокой древности Землю считали......... . Теперь никто не с??мневается в............ её формы. Однако Земля не идеальный............ . Она приплюснута у............. . Уменьшенной моделью Земли является........ .

Автор: Гость