Из металлической трубы длиной 36 м можно сделать 4 одинаковые заготовки.Сколько та??их заготовок можно сделать из трубы длиной 810 м

Математика

Из металлической трубы длиной 36 м можно сделать 4 одинаковые заготовки.Сколько та??их заготовок можно сделать из трубы длиной 810 м

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