Из металлической трубы длиной 36 м можно сделать 4 одинаковые заготовки.Сколько та??их заготовок можно сделать из трубы длиной 810 м
Математика
Из металлической трубы длиной 36 м можно сделать 4 одинаковые заготовки.Сколько та??их заготовок можно сделать из трубы длиной 810 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 36:4 = 9 (м) - трубы на одну заготовку 2. 810:9 = 90 (заг.) Ответ: 90 заготовок.
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