Придумай и запиши предложения включив в них предлог по и слово с приставкой по предлог очень слова с приставкой предлог с и слово с приставкой с предлог над и слово с приставкой над

Русский язык
Придумай и запиши предложения включив в них предлог по и слово с приставкой по предлог очень слова с приставкой предлог с и слово с приставкой с предлог над и слово с приставкой над
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пошел по грибы в лес. С собакой вместе мы спустились к реке. Всем ученикам класса надлежит поработать над исправлением ошибок.
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