Причины появления цеха. Помогите пж

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Причины появления цеха. Помогите пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что если ремесленник работал один, он производил столько товара сколько мог, а объединившись в цеха ремесленники изготавливали столько товара, сколько нужно для заказа. Так же они могли подменить друг друга, если один заболел или умер.8
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