1. Куда отправил служить Петра его отец? в Москву в Питер в Оренбург в Сибирь Произведение Капитанская дочка.
Литература
1. Куда отправил служить Петра его отец? в Москву в Питер в Оренбург в Сибирь Произведение Капитанская дочка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петрушку отправили в Оренбург ,а он все деньги пропил
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