1. Куда отправил служить Петра его отец? в Москву в Питер в Оренбург в Сибирь Произведение Капитанская дочка.

Литература

1. Куда отправил служить Петра его отец? в Москву в Питер в Оренбург в Сибирь Произведение Капитанская дочка.

Автор: Гость