Последствия разрухи после первой мировой войны

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В начале XX в. обострились противоречия между ведущими державами в процессе борьбы за передел мира, что в итоге привело к жестокой войне между двумя коалициями — германо-австрийским блоком и Антантой. Первая мировая война (1914—1918 гг. ) охватила сначала 8 европейских стран, в дальнейшем вовлекла более 30 стран с 1,5-миллиардным населением (две трети населения планеты) , с 30-миллионной армией. Война проходила на территориях Европы, Азии и Африки общей площадью свыше 4 млн км2 с протяженностью фронтов от 2,5 до 4 тыс. км. Существуют следующие экономические причины: 1) продолжительное отстранение Германии от основных мировых событий и отставание от других стран. Обострение противоречий между германским монополистическим капитализмом и ее ограниченной ролью в мировой политике. В планах Германии было желание добиться соответствующего политического и экономического престижа, имела место агрессия немецкого империализма; 2) возникновение империалистических противоречий, вызванных разносторонним экономическим и политическим созреванием капиталистических стран; 3) формирование новые соотношения производительных сил в капиталистическом мире, начало борьбы за передел уже поделенного мира, сферы влияния и приложения капитала, международный рынок, основным методами которой становятся насилие, война; 4) борьба за колонии, столкновение экономических интересов. Последствия Первой мировой войны: 1) капиталистический строй в целом как система понес крупный урон, потому что в процессе войны Россия вследствие социалистической революции отличалась от остальных государств и стала грозным предостережением всем капиталистическим странам. Социалистическая революция (ноябрь 1918 г. ) в Баварии еще раз потревожила весь мир; 2) страны понесли огромные человеческие, материальные и военные потери и затраты; 3) война уничтожила большую часть материальных ценностей и человечества, нанесла невосполнимый убыток природным ресурсам земли; 4) возникли изменения в мировом экономическом хозяйстве; 5) произошло расчленение мира на две общественно-экономические системы, что привело к национально-освободительной борьбе в колониальных территориях и концу мировой колониальной системы; 6) ведущим державам мира пришлось смириться с существованием двух общественно-экономических систем, адаптироваться к другим условиям жизни. В 1919 г. после серии продолжительных переговоров был составлен Версальский мирный договор, который поставил Германию в очень неблагоприятное положение. Источник: http://infospy.ru/modules/Articles/article_storyid_4431.html