Придумайте веселые рассказы о том, как из-за неправильного написания одинаково звучащих слов возникают ошибки и недоразумения в письменном общении. (лиса-леса, пруд-прут, грусть-груздь, запивать-запевать) Нужно выбрать два из э...

Гость: Гость:

Однажды Петя решил позвать своего друга Вову искупаться на пруду. Звонить Пете не хотелось, и он написал SMS : Вовка! Давай пойдём на прут и искупаемся! Когда в дверь его квартиры позвонили, мальчик побежал открывать. К его величайшему удивлению там стоял главврач психиатрической больницы. Инцидент удалился, но теперь Петя хорошо учит правила!