Ребят, кто шарит в английском? Итак, задание. Пример: Liz - to loze a good friend Ответ: Liz is crying because she has lost a good frend 1. Ben - to become a prize winner Ben is laughing because.... В какую форму нужно ...
Английский язык
Ребят, кто шарит в английском? Итак, задание. Пример: Liz - to loze a good friend Ответ: Liz is crying because she has lost a good frend 1. Ben - to become a prize winner Ben is laughing because.... В какую форму нужно поставить глагол become.
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Гость:
Has become winner (неправильный глагол, третья форма, так как это время Past Perfect)
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