Вопросы и задания к главе 3 .История для 6 класса средних веков Агибалова. первый вопрос :почему Ислам стал мировой религией? второй вопрос: Каково было влияние Ислама на развитие Арабского Халифата .3 вопрос :Какие народы кром...

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Вопросы и задания к главе 3 .История для 6 класса средних веков Агибалова. первый вопрос :почему Ислам стал мировой религией? второй вопрос: Каково было влияние Ислама на развитие Арабского Халифата .3 вопрос :Какие народы кроме арабов вторгались в 8-10 веках на территорию Западной европы? 4 вопрос Заполните заполните сравнительную таблицу империи раннего средневековья В период расцвета . Вопросы для сравнения: Когда достигла расцвета? Империя Карла Великого, Византийская империя при Юстиниане, арабский халифат при харуне ар-рашиде .Какую территорию занимала? Империя Карла Великого, Византийская империя при Юстиниане, арабский халифат при харуне ар-рашиде .Какие народы населяли ?Империю Карла Великого, Византийская империя при Юстиниане, арабский халифат при харуне ар-рашиде. Какова была государственная религия? Карла Великого, империя Юстиниане, Арабские халифат при Харуне ар-Рашиде. Часть первая.

Автор: Гость