Вопросы и задания к главе 3 .История для 6 класса средних веков Агибалова. первый вопрос :почему Ислам стал мировой религией? второй вопрос: Каково было влияние Ислама на развитие Арабского Халифата .3 вопрос :Какие народы кром...
История
Вопросы и задания к главе 3 .История для 6 класса средних веков Агибалова. первый вопрос :почему Ислам стал мировой религией? второй вопрос: Каково было влияние Ислама на развитие Арабского Халифата .3 вопрос :Какие народы кроме арабов вторгались в 8-10 веках на территорию Западной европы? 4 вопрос Заполните заполните сравнительную таблицу империи раннего средневековья В период расцвета . Вопросы для сравнения: Когда достигла расцвета? Империя Карла Великого, Византийская империя при Юстиниане, арабский халифат при харуне ар-рашиде .Какую территорию занимала? Империя Карла Великого, Византийская империя при Юстиниане, арабский халифат при харуне ар-рашиде .Какие народы населяли ?Империю Карла Великого, Византийская империя при Юстиниане, арабский халифат при харуне ар-рашиде. Какова была государственная религия? Карла Великого, империя Юстиниане, Арабские халифат при Харуне ар-Рашиде. Часть первая.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 Великобритания, Ирландия, Франция, Манако, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, ФРГ, Швейцария, Лихтенштейн, Австрия. 4 Карл: западно-франское королевство, лотарингия, италия, рим, восточно франское королевство, папская область Юстиняшка: севреная африка, сицилия и юг италии, равенна, юго-запад испании при харуне ар-Рашиде: аравийский полуостров-мекка, в северной африке-племена берберов, королевство вестготов кроме горной части испании и части португалии, восточный иран
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