Речення може поширюватися такими членами речення

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Речення може поширюватися такими членами речення
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Підмет, присудок, другорядні члени речення.
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