Помогите! Почему некоторые грибы "дружат" с деревьями?! Срочно!

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Почему грибы растут под деревьями? Грибы – это не растения и не животные, а отдельное царство. В отличие от растений грибы не могут сами образовывать органические вещества, и питаются отмершими частями растений и животных (сапрофиты) или паразитируют на живых растениях. Однако широко известные нам грибы обычно находятся с деревьями в дружественных отношениях. И вот почему. Нити, или, правильнее сказать, гифы грибницы оплетают корень дерева и даже частично проникают внутрь и получают от дерева углеродное питание. В свою очередь для дерева гифы служат корневыми волосками, которые распространены по всей почве и лучше усваивают воду, минеральные соли и частично органические соединения. Частью этих веществ гриб делится с деревом, а остальное идет на формирование плодовых тел и собственно грибницы. Подберезовик, подосиновик, рыжик и многие другие шляпочные грибы без деревьев обойтись не могут, поэтому их и не получается вырастить искусственно. Одни грибы могут образовывать сплетения (микоризу) с несколькими видами деревьев, а другие – только с определенными. Белый гриб может расти под березой, дубом, сосной, елью. А лиственничный масленок – только под лиственницей. Так что искать грибы нужно под определенными породами деревьев. А места, где уже однажды нашли много грибов полезно запоминать, т. к. не смотря на то, что плодовые тела вы срезали, грибница осталась. При благоприятных условиях она еще не раз поможет наполнить лукошко.