Что такое гамитофит и антэригия?помогите пож!!

Биология
Что такое гамитофит и антэригия?помогите пож!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спорофит — диплоидная многоклеточная фаза в жизненном цикле растений и водорослей, развивающаяся из оплодотворенной яйцеклетки, или зиготы и производящая споры
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