Что такое гамитофит и антэригия?помогите пож!!
Биология
Что такое гамитофит и антэригия?помогите пож!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спорофит — диплоидная многоклеточная фаза в жизненном цикле растений и водорослей, развивающаяся из оплодотворенной яйцеклетки, или зиготы и производящая споры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
Точка C середина отрезка AB точка D середина отрезка AC BD равна 15 сантиметров Найдите длину отрезка AC
Русский язык
Образуй от глаголов в неопределенной форме второе лицо единственного числа настоящего и будущего времени запретить встречать встретить запрещать за...