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Помогите пожалуйста! 9x+x-9x=5
Математика
Помогите пожалуйста! 9x+x-9x=5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9x+x-9x=5 10x-9x=5 x=5
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