Написать все виды бессоюзных предложений (примеры,свои!)

Гость: Гость:

1.БСП со значением последовательности: Подул сильный и резкий ветер, солнце спряталось. 2.БСП со значением пояснения: Со мною происходит что-то странное: я ни о чем не переживаю. 3.БСП со значением дополнения: Я вошла в квартиру: там было просторно и уютно. 4.БСП со значением причины: Я разозлилась на него: он плохо поступил. 5.БСП со значением условия: Захотим – всё будет как надо. 6.БСП со значением следствия: Прошелся ураган- столько ждомов снесло. 7. БСП со значением времени: Ураган закончился-все вышли на улицу. 8. БСП со значением сопоставления: Делу время – потехе час.