Написать все виды бессоюзных предложений (примеры,свои!)

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Написать все виды бессоюзных предложений (примеры,свои!)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.БСП со значением последовательности: Подул сильный и резкий ветер, солнце спряталось. 2.БСП  со значением пояснения: Со мною происходит что-то странное: я ни о чем не переживаю. 3.БСП  со значением дополнения: Я вошла в квартиру: там было просторно и уютно. 4.БСП  со значением причины: Я разозлилась на него: он плохо поступил. 5.БСП  со значением условия: Захотим – всё будет как надо. 6.БСП  со значением следствия: Прошелся ураган- столько ждомов снесло. 7. БСП  со значением времени: Ураган закончился-все вышли на улицу. 8. БСП  со значением сопоставления: Делу время – потехе час.
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