Запишите в виде буквенных выражений произведение и сумму двух последовательных натуральных чисел.

Математика
Запишите в виде буквенных выражений произведение и сумму двух последовательных натуральных чисел.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
N-первое n+1-второе n(n+1)=n^2+n (произведение) n+n+1=2n+1 (сумма)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Плиз помогите группы имеется в виду наверное женский мужской и средний род
Ответить
Математика
В парке живут65 зверюшек:белки,ежи и мыши.белок18,ежей 6.сколько мышей живет в парке.
Ответить
Математика
У меня 4 апельсина, а у саши на два больше. Сколько апельсин у нас вместе?
Ответить
Геометрия
СРОЧНО!!!!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!! В цилиндре, длина радиуса основания которого равна 4 см, а площадь боковой поверхности 96π(ПИ) см2, проведены два вза...
Ответить
Математика
Из 100 кг свёклы получается 7 кг сахара. Сколько килограммов сахара можно получить из 3 т свёклы?
Ответить