Запишите в виде буквенных выражений произведение и сумму двух последовательных натуральных чисел.
Математика
Запишите в виде буквенных выражений произведение и сумму двух последовательных натуральных чисел.
Ответ(ы):
Гость:
N-первое n+1-второе n(n+1)=n^2+n (произведение) n+n+1=2n+1 (сумма)
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