Из 100 кг свёклы получается 7 кг сахара. Сколько килограммов сахара можно получить из 3 т свёклы?

Математика

Из 100 кг свёклы получается 7 кг сахара. Сколько килограммов сахара можно получить из 3 т свёклы?

Автор: Гость