Из 100 кг свёклы получается 7 кг сахара. Сколько килограммов сахара можно получить из 3 т свёклы?

Математика
Из 100 кг свёклы получается 7 кг сахара. Сколько килограммов сахара можно получить из 3 т свёклы?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1тонна = 1000кг 100 кг свеклы   - 7 кг сахара1000кг свеклы   - х кгх = 7* 1000: 100 = 70 кг сахара

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