Из 100 кг свёклы получается 7 кг сахара. Сколько килограммов сахара можно получить из 3 т свёклы?
Математика
Из 100 кг свёклы получается 7 кг сахара. Сколько килограммов сахара можно получить из 3 т свёклы?
Ответ(ы):
Гость:
1тонна = 1000кг 100 кг свеклы - 7 кг сахара1000кг свеклы - х кгх = 7* 1000: 100 = 70 кг сахара
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Помогите решить!!! Один мальчик пробежал 42 м со скоростью 3 м/с.За то же время второй мальчик пробежал 56 м.Какова скорость второго мальчика? ...
Математика