Помогите, пожалуйста!!! Составьте сравнительную характеристику Царевны( А.С,Пушк??н.-сказка о мертвой царевне и 7 боготырях),и Снегурочки(братья Гримм).

Литература

Помогите, пожалуйста!!! Составьте сравнительную характеристику Царевны( А.С,Пушк??н.-сказка о мертвой царевне и 7 боготырях),и Снегурочки(братья Гримм).

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