Помогите, пожалуйста!!! Составьте сравнительную характеристику Царевны( А.С,Пушк??н.-сказка о мертвой царевне и 7 боготырях),и Снегурочки(братья Гримм).
Литература
Помогите, пожалуйста!!! Составьте сравнительную характеристику Царевны( А.С,Пушк??н.-сказка о мертвой царевне и 7 боготырях),и Снегурочки(братья Гримм).
Ответ(ы):
Гость:
1) Добрая, честная, умная, трудолюбивая, хозяйственная.
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