Пожалуйста помогите! BaCl2 + Na2CrO4 = BaCrO4 + 2 NaCl составить молекулярные и ионные уравнени?? реакций
Химия
Пожалуйста помогите! BaCl2 + Na2CrO4 = BaCrO4 + 2 NaCl составить молекулярные и ионные уравнени?? реакций
Ответ(ы):
Гость:
BaCl₂ + Na₂CrO₄ = BaCrO₄ + 2 NaCl молекулярное Ba²⁺+ 2Cl⁻ + 2Na⁺ +CrO₄²⁻ = BaCrO₄ + 2 Na⁺ + 2Cl полное ионное Ba²⁺ +CrO₄²⁻ = BaCrO₄ осадок сокращенное ионное
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