Задача. Какими могут быть дети если родители у них кариглазые правши гетерезиготы?

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Кареглазый доминирует над голубоглазыми обозначим : А- карие , а- голубые Правши доминируют над левшами обозначим : B-правша b-левша проводим скрещивание: P:AaBa*AaBa G: строим решетку Пеннета (она прикреплена) и получаем результаты F1 AABB-кареглазый правша AABb-кареглазый правша AaBB-кареглазый правша AaBb-кареглазый правша Aabb-кареглазый левша aaBB-голубоглазый правша aaBb-голубоглазый правша aabb-голубоглазый левша