Задача. Какими могут быть дети если родители у них кариглазые правши гетерезиготы?

Биология
Задача. Какими могут быть дети если родители у них кариглазые правши гетерезиготы?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кареглазый доминирует над голубоглазыми обозначим : А- карие , а- голубые Правши доминируют над левшами обозначим : B-правша  b-левша проводим скрещивание: P:AaBa*AaBa G: строим решетку Пеннета (она прикреплена) и получаем результаты F1 AABB-кареглазый правша  AABb-кареглазый правша AaBB-кареглазый правша AaBb-кареглазый правша Aabb-кареглазый левша aaBB-голубоглазый правша aaBb-голубоглазый правша aabb-голубоглазый левша
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