Сочинение рассуждение. Нужно ли быть воспитанным.

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Нужно ли быть воспитанным? Немногие задаются столь странным вопросом, как правило, другие всего лишь безмолвно внимают тому, чему их учат. Итак, прежде всего мы должны выделить основные аргументы в пользу воспитанности: с невоспитанным человеком трудно общаться образованному обществу, подчас такие люди зовутся невежами. Но сначала следует понять, что есть сама воспитанность? Это эрудиция, знания и применение знаний о поведении в приличном человеческом обществе, разумеется, воспитанность - это приобретенное человеческое качество, отличающее человека от обезьяны. Что ж, сделаете вывод сами, стоит ли быть воспитанным?