Придумать предложение со словом с корнем лаг или лож. Предложение со словом с корнем кас или кос. Предложение со словом с корнем рас ,раст или ращ

Гость: Гость:

Я предлагал пойти сегодня в парк, но меня ни кто не слушал. Лена пришла из магазина и положила покупки на стол. Ни одна из излагаемых детьми мыслей не была верной. Я переложила вещи в другую сумку и пошла гулять. Некоторые люди умеют излагать свои мысли жестами.