Придумать предложение со словом с корнем лаг или лож. Предложение со словом с корнем кас или кос. Предложение со словом с корнем рас ,раст или ращ

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Придумать предложение со словом с корнем лаг или лож. Предложение со словом с корнем кас или кос. Предложение со словом с корнем рас ,раст или ращ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я предлагал пойти сегодня в парк, но меня ни кто не слушал. Лена пришла из магазина и положила покупки на стол. Ни одна из излагаемых детьми мыслей не была верной. Я переложила вещи в другую сумку и пошла гулять. Некоторые люди умеют излагать свои мысли жестами.
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