Решить уравнение 4 класс 4000-Х×4=160
Математика
Решить уравнение 4 класс 4000-Х×4=160
Ответ(ы):
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4000 - 4х = 160 -4х = 160 - 4000 -4х = - 3840 х= 960
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