Решить уравнение 4 класс 4000-Х×4=160

Математика
Решить уравнение 4 класс 4000-Х×4=160
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Ответ(ы):
Гость:
4000 - 4х = 160  -4х = 160 - 4000 -4х = - 3840 х= 960
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