Твір що потрібно для щасливого життя?
Українська література
Твір що потрібно для щасливого життя?
Ответ(ы):
Гость:
На мою думку, все це залежить від людини. Адже хтось хоче вірних друзів, хтось щасливу родину чи багато грошів. Особисто для мене щасливе життя -- це живі та здорові близкі люди. Тому, що вони найрідніші для мене, я їх дуже люблю та поважаю. Якщо вони будуть здорові я буду найщасливішою людиною на землі.
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