Замітка про день св валентина

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Замітка про день св валентина
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
14 февраля- День Святого Валентина, ты должен подержать за руку того, кого любишь, или признаться кому-то.
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