ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! Замініть сполучення слів одним-двома словами. З давніх-да??ен; продовжувала кипіти; надійно зачинені (двері); невеликий отвір; завмерти на місці; ні в якому разі; унікальне явище; до нашого часу.

Українська мова
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! Замініть сполучення слів одним-двома словами. З давніх-да??ен; продовжувала кипіти; надійно зачинені (двері); невеликий отвір; завмерти на місці; ні в якому разі; унікальне явище; до нашого часу.
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