Решите уравнение с дробями фото ниже 2 уравнение надо поправить фотку в право
Математика
Решите уравнение с дробями фото ниже 2 уравнение надо поправить фотку в право
Ответ(ы):
Гость:
12 3/13+У=7 7/13+9 9/13 12 3/13+у=16 16/13=17 3/13 у=17 3/13-12 3/13 у=5 Сделайте проверку
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