F(x)=sinx +1/2sin2x + 1/3sin3x

Гость: Гость:

1)Сделай замену Sin x = t, получится квадратное уравнение, которое будет иметь корни t1= 1/ t2 = -1, дальше решай 2 уравнения sin x = 1 и sin x = -1/2. 2)2sin^2x+5cosx-4=0 2-2cos^2x+5cosx-4=0, замена cosx=t -2t^2+5t-2=0 t1=2; посторонний корень. t2=1/2 cosx=1/2 х=+-пи/3+2пиn