Отношение Акакия к переписыванию бумаг в период "Капота" и в период "Новой Шинели" 2)Развлечения героя в период "Капота" и в период "Новой Шинели

Литература
Отношение Акакия к переписыванию бумаг в период "Капота" и в период "Новой Шинели" 2)Развлечения героя в период "Капота" и в период "Новой Шинели
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)в период капота Акакий стеснялся своей старенькой,поношенной шинели т.к другие только высмеивали его изза этого.Бумаги он переписывал с нейтральным настроением. в период новой шинели Акакий не стесняясь приходил на работу и с хорошим настроением переписывал бумажки 2)В период капота из равлечений Акакия были повседневные дела в период новой шинели его развлечениями стали разговоры с сотрудниками,чаепития с персоналом после работы.
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