ОООООЧЕНЬ СРОЧНО. ЗАВТРА СДАВАТЬ. напишите, пожалуйста, сочинение на тему:"Чем оп??сна свобода без ограничений?"

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Свобода - это отсутствие ограничений. Свобода не может быть абсолютной. "Некоторые ограничения являются необходимыми." "Некоторая несвобода является необходимой." "Некоторая свобода является опасной." "Некоторая несвобода осознается как необходимая." Какие ограничения могут быть? Ограничения, накладываемые законами природы. Наиболее яркие: ограничение продолжительности жизни, неспособность летать, ограничение физических данных.Ограничения, накладываемые юридическими законами. Наиболее яркие: ограничения на свободу слова, ограничения на насилие.Ограничения, накладываемые законами общества. Наиболее яркие: моральные ограничения, связанные с сексом и грубостью.Ограничения, накладываемые отдельными людьми. Наиболее яркие: ограничения в выборе рода деятельности. Ограничения в свободе являются необходимыми. Соответственно, некоторые виды свободы являются опасными. Например, перила на балконе ограничивают свободу наших передвижений по балкону. Иначе каждый из нас мог бы запросто свалиться. Взято с инета, думаю с этими данными уж точно можно самому написать хотя бы мини-сочинение.