1.Запиши равенства и неравинства , проверь, верны ли они. 1)Частное чисел 70236 и 9 мен??ше их разности. 2)Произведение чисел 8019 и 7 больше их суммы. 2. Выполни деление с остатком и проверь решение. 1 724:10 2 540:100 65...

Математика

1.Запиши равенства и неравинства , проверь, верны ли они. 1)Частное чисел 70236 и 9 мен??ше их разности. 2)Произведение чисел 8019 и 7 больше их суммы. 2. Выполни деление с остатком и проверь решение. 1 724:10 2 540:100 65 032 : 1000

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