Напишите короткие письма употребив в них обращения :а)к родителям и другим родств??нникам б)к другу.в)к учителю.г)к сотрудникам редакции газеты или журнала.в конце писем также употребите обращения.

Гость: Гость:

А)Здравствуй,мамочка! У меня всё хорошо.В лагере мне очень нравится,здесь весело.У меня появилось много друзей.Мам,ты за меня не переживай,я вернусь уже совсем скоро.б)Привет,Саша! Пишет тебе твой друг Юрик.Как у тебя дела? У меня всё хорошо.Саша,напиши мне пожалуйста номер Оли Сорокиной.Мне очень надо.Пока,Санёк! в)Здравствуйте уважаемая,Алла Сергеевна.Я заболела и не смогла сдать гербарий вовремя.Прошу вас,Алла Сергеевна,не ставить оценку,пока я не принесу вам гербарий.С уважением ваша ученица Катя Семёнова.г)Здравствуйте,сотрудники газеты.Пишут вам ученики233школы.Прсим вас вернуть в рубрику газеты заметки о пропавших питомцах.Дорогие,сотрудники газеты,разве вы не понимаете,как важна была эта рубрика.Будем вам очень признательны