Если шифр " УК9Ж" обозначает фразу "у кошки 9 жизней", что обозначает следующий шифр"??ЗУ"? Помогите пожалуйста))

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Если шифр " УК9Ж" обозначает фразу "у кошки 9 жизней", что обозначает следующий шифр"??ЗУ"? Помогите пожалуйста))

Автор: Гость