Право судей ( судебный прецедент) особенно распространено в Англии и США. В советс??ое время у нас оно отрицалось вообще. Теперь признаётся, но распространено пока мало. Дайте ваши объяснения этим фактам. Помогите пожалуйста,...

Обществознание

Право судей ( судебный прецедент) особенно распространено в Англии и США. В советс??ое время у нас оно отрицалось вообще. Теперь признаётся, но распространено пока мало. Дайте ваши объяснения этим фактам. Помогите пожалуйста, срочно (

Автор: Гость