Право судей ( судебный прецедент) особенно распространено в Англии и США. В советс??ое время у нас оно отрицалось вообще. Теперь признаётся, но распространено пока мало. Дайте ваши объяснения этим фактам. Помогите пожалуйста,...

Обществознание
Право судей ( судебный прецедент) особенно распространено в Англии и США. В советс??ое время у нас оно отрицалось вообще. Теперь признаётся, но распространено пока мало. Дайте ваши объяснения этим фактам. Помогите пожалуйста, срочно (
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