Помогите плиз разобрать предложление. На синем небе зажглись звёзды
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Помогите плиз разобрать предложление. На синем небе зажглись звёзды
Ответ(ы):
Гость:
Звезды - подлежащее, выраженное существительным. зажглись - сказуемое, выраженное глаголом. на небе - обстоятельство места, выраженное существительным с предлогом. синем - определение, выраженное прилагательным. Пожалуйста)
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