Напиши, что могут или не могут делать животные, вставляя can или can"t

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Напиши, что могут или не могут делать животные, вставляя can или can"t
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