Петя приложил линей ку к отрезке А В и продлил его в обе стороны. он утверждает, что на рисунке получились два луча.так ли это? выполни рисунок и опровергнуть утверждение Пети

Математика
Петя приложил линей ку к отрезке А В и продлил его в обе стороны. он утверждает, что на рисунке получились два луча.так ли это? выполни рисунок и опровергнуть утверждение Пети
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Гость:
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