Петя приложил линей ку к отрезке А В и продлил его в обе стороны. он утверждает, что на рисунке получились два луча.так ли это? выполни рисунок и опровергнуть утверждение Пети

Математика

Петя приложил линей ку к отрезке А В и продлил его в обе стороны. он утверждает, что на рисунке получились два луча.так ли это? выполни рисунок и опровергнуть утверждение Пети

Автор: Гость