1.Сравните силу трения скольжения и силу трения покоя:что у них общего и чем они ра??личаются? 2.Сравните силу трения скольжения и силу трения качения:что у них общего и чем они различаются?Как используют эти различия? 3.Когд...
Физика
1.Сравните силу трения скольжения и силу трения покоя:что у них общего и чем они ра??личаются? 2.Сравните силу трения скольжения и силу трения качения:что у них общего и чем они различаются?Как используют эти различия? 3.Когда сила трения полезна-а когда вредна? 4.Опишите способы увеличения и уменьшения силы трения. Приведите примеры использования этих способов.
Ответ(ы):
Гость:
покоющееся тело не сразу начинает двигаться под действием приложенной силы, этому препятствует сила трения покоя, которая возникает из-за шероховатостей соприкасающихся поверхностей (шероховатости цепляются друг за друга) . если щероховатостей нет (поверхности полированные) , то тогда становится важным молекулярное взаимодействие тел. по мере роста приложенной силы сила трения покоя тоже растет в равной мере, препятствуя движению. но при некоторой силе тела, рано или поздно, сдвигаются (шероховатости обламываются не выдержав возрастающей нагрузки, или разрываются межмолекулярные связи) и начинают скользить друг по другу. максимальная сила трения покоя при которой начинается движение называют силой трения скольжения. общие у них причины возникновения, а различие в том что сила трения покоя переменная величина растущая от 0 до максимальной величины= силе трения скольжения, которая является постоянной величиной и зависит только от свойств трущихся поверхностей и прижимающей их друг к другу силы. Fтр=мю*N
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