Среди чисел,противоположных числам 15 ;-71; 0; -1,1; 4,05; 1,7; выберите "натуральные числа" "??елые числа" "целые неположительные числа" "рациональные числа"
Математика
Среди чисел,противоположных числам 15 ;-71; 0; -1,1; 4,05; 1,7; выберите "натуральные числа" "??елые числа" "целые неположительные числа" "рациональные числа"
Ответ(ы):
Гость:
Натуральные: 15 Целые:15,0,-71 Целые неположительные: -71 Рациональные: -1,1 . 4,05. 1,7
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