Поставить в прошедшем времени-get.clean.feed.water.go.cook.lay.make.do

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Поставить в прошедшем времени-get.clean.feed.water.go.cook.lay.make.do
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Гость:
Got, fed, went. made, did
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