Укажите слово в котором нет суффикса -очк-: 1. Цепочка 2. Рассрочка 3. Ямочка 5. Тропочка
Русский язык
Укажите слово в котором нет суффикса -очк-: 1. Цепочка 2. Рассрочка 3. Ямочка 5. Тропочка
Ответ(ы):
Гость:
Ямочка потомучто корень ямоч суфикс ка и 0 оканчание
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