Определите материал из которого изготовлен проводник длиной 5 м площадью попереч??ого сечения 1мм2 и сопротивлением 2 Ом

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R = p * L / S ----------------> p = R * S / L R - сопротивление ( 2 Ом ) S - площадь сечения ( 1 мм² ) L - длина провода ( 5 м ) p = 2 * 1 / 5 = 0,4 Ом * мм² / м - это удельное электрическое сопротивление никелина , значит провод сделан из никелина.