Определите материал из которого изготовлен проводник длиной 5 м площадью попереч??ого сечения 1мм2 и сопротивлением 2 Ом

Физика
Определите материал из которого изготовлен проводник длиной 5 м площадью попереч??ого сечения 1мм2 и сопротивлением 2 Ом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
R = p * L / S ----------------> p = R * S / L  R - сопротивление ( 2 Ом )  S - площадь сечения ( 1 мм² )  L - длина провода ( 5 м )  p = 2 * 1 / 5 = 0,4 Ом * мм² / м - это удельное электрическое сопротивление никелина , значит провод сделан из никелина.
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