Помогите пожалуйста. Выбрать из рассказа Путешествие Нильса с дикими гусями 10 словочетаний.

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Помогите пожалуйста. Выбрать из рассказа Путешествие Нильса с дикими гусями 10 словочетаний.

Автор: Гость