Помогите пожалуйста. Выбрать из рассказа Путешествие Нильса с дикими гусями 10 словочетаний.

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Помогите пожалуйста. Выбрать из рассказа Путешествие Нильса с дикими гусями 10 словочетаний.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дикие гуси, шведская деревушка, широченные юбки,  лесной гном, клетчатый платок, домашний гусь, ночной вор, новые друзья, целые полчища,  волшебная дудочка. Все из полной версии книги
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