Выписать все поговорки и пословицы из рассказа старый гений
Литература
Выписать все поговорки и пословицы из рассказа старый гений
Ответ(ы):
Гость:
Суженного и конём (на коне) не объедешь, Сытый голодного не разумеет, Сухая ложка рот дерёт
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