Выписать все поговорки и пословицы из рассказа старый гений

Литература
Выписать все поговорки и пословицы из рассказа старый гений
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Суженного и конём (на коне) не объедешь, Сытый голодного не разумеет, Сухая ложка рот дерёт
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