Помогите,желательно с кратким ответом,для понятия. 1. Для перекрестного опыления цветков растение стало вырабатывать ненужный для него нектар,это является примером : 1)дивергенции , 2)идиоадаптации, 3) коадаптации. 2. Отношен...

Биология

Помогите,желательно с кратким ответом,для понятия. 1. Для перекрестного опыления цветков растение стало вырабатывать ненужный для него нектар,это является примером : 1)дивергенции , 2)идиоадаптации, 3) коадаптации. 2. Отношения, при которых присутствие одного вида исключает пребывание другого вида: 1)антагонизм, 2)конкуренция, 3)агрессия 3. Самый богатый биогеоценоз на Земле: 1) тропический дождевой лес, 2) африканская саванна, 3) леса умеренного пояса 4. Современные представители отряда Приматы в природе можно встретить в: 1) Европе, Африке, Австралии, 2) Европе, Африке, Южной Америке, 3) Азии, Австралии, Южной Америке 5. Азот фиксатор Азотобактер требователен к субстрату, причем особенно резко реагирует на: 1)дефицит фосфора, 2)дефицит азота, 3) дефицит серы

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