Какой объём ацетилена (н,у) может полностью сгореть в 400м О2?
Химия
Какой объём ацетилена (н,у) может полностью сгореть в 400м О2?
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